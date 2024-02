Bologna | manovre sospette | scoperta banda di ‘bancomattari’

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – L’uomo al volante dell’Alfa Mito, appena notata la pattuglia delle Volanti, ha effettuato delle, che non sono passate inosservate ai poliziotti. Così, stanotte in viale Lenin, gli agenti hanno deciso di seguire e fermare la macchina con abbordo tre persone. Un normale controllo del territorio si è trasformato così nell’arresto di tre presunti bancomattari: infatti, all’interno della macchina, controllata dagli agenti, sono stati trovati una ‘marmotta’ caricata con 400 grammi di esplosivo, pronta per essere innescata, e due borsoni con all’interno passamontagna, piedi di porco, torce, guanti e anche delle ricetrasmittenti capaci di captare le frequenze di polizia e carabinieri. E i tre sono stati subito identificati: si tratta di un palermitano di quarant’anni con precedenti specifici, un ...

Nei guai tre persone, fermate per un controllo in viale Lenin: avevano in auto una ‘marmotta’ carica di esplosivo pronta per essere innescata, piedi di porco, torce, guanti e ricetrasmittenti ...Uno degli aspetti del derby di domani tra Bologna e Fiorentina che stamani analizza Il Corriere dello Sport-Stadio è quello che riguarda i due mancini d'oro dei rossoblù e dei ...Il Manchester City potrebbe privarsi di un giocatore importante durante la prossima sessione di calciomercato. La destinazione Arabia Saudita.