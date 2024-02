Bologna Festival | ho ascoltato una Quinta di Mahler magnifica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Per l’anteprima della stagione concertistica 2024, che prenderà avvio il 18 marzo, ilha puntato molto in alto: ha chiamato la Filarmonica della Scala e il direttore Myung-Whun Chung ad eseguire laSinfonia di Gustav(Teatro Manzoni, 5 febbraio 2024). È stato un concerto-ricordo, un omaggio a un grandissimo artista, Claudio Abbado, scomparso dieci anni fa, il 20 gennaio 2014, ma sempre presente nel pensiero e nei cuori dei bolognesi e dei melomani di tutto il mondo. Ail grande direttore ha vissuto per anni, qui diresse pagine e pagine di autori eccelsi, fondò l’Orchestra Mozart (2004), e per tanto tempo si sottopose a cure per la sua malattia, lottando con strenuo coraggio. Chi ha potuto seguire quel periodo glorioso, in cui Abbado fece di ...