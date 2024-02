Bologna città 30 | Salvini scrive a Lepore | “Sarei grato se mi aggiornasse sulla direttiva”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteoha inviato una lettera al sindaco diMatteosul limite dei 30km/h dopo lasui limiti di velocità nei Comuni. ''Laindividua puntualmente i criteri che le amministrazioni comunali sono tenute a rispettare nella fissazione di limiti di velocità derogatori rispetto a quello previsto in via generale dal predetto articolo 142, comma ,1 del Codice della strada, corrispondente a 50 km/h'', ha scritto. E ancora: ''In considerazione del richiamo operato nellaa garantire che tutti i Comuni si attengano alle prescrizioni ivi contenute, lese volesse aggiornarmi sulle misure ...