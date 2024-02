Bollette dell’acqua per 12 500 euro | Rischiava il distacco dell’utenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Reggio Emilia, 13 febbraio 2024 – Una pensionata di 92 anni di Rubiera ha ricevuto due maxi-per un importo complessivo di quasi 12.500a causa di una perdita: la donna non dovrà pagare le fatture grazie all’interessamento del Comune di Rubiera che ha contattato Iren per segnalare la complessa e anomala situazione. L’anziana vive da sola in una casa popolare. "Mia suocera – racconta il genero Alessandro Zanetti – lo scorso autunno ha ricevuto, lo stesso giorno, duedel servizio idrico di 9.388,70e l’altra di 2.997,76per fatti avvenuti nel 2021 per una perdita causata dalla rottura di un tubo nel sottosuolo. Mia suocera ha vissuto momenti di grande preoccupazione e ansia per quello che è successo: ho chiesto alla sua banca di bloccare il ...