Boca Juniors-Central Cordoba mercoledì 14 febbraio 2024 ore 23 | 15 | formazioni | quote | pronostici

(Di martedì 13 febbraio 2024) La partenza del nuovo Bucadi Diego Martinez si sta rivelando meno convincente del previsto. Nei primi quattro turni ha raccolto un solo successo e ben tre pareggi e alla Bombonera ha realizzato appena una rete in 180? di gioco. L’unica vittoria degli Xeneizes è arrivata contro un Tigre Victoria in difficoltà (2-0 nella InfoBetting: Scommesse Sportive e

La stagione 2024 non è iniziata nel migliore dei moti per il nuovo allenatore del Boca Juniors Diego Martinez. Dopo lo 0-0 all’esordio sul campo del ... (infobetting)

La stagione 2024 non è iniziata nel migliore dei moti per il nuovo allenatore del Boca Juniors Diego Martinez. Dopo lo 0-0 all’esordio sul campo del ... (infobetting)

La stagione 2024 non è iniziata nel migliore dei moti per il nuovo allenatore del Boca Juniors Diego Martinez. Dopo lo 0-0 all’esordio sul campo del ... (infobetting)

Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, dalla Spagna giungono voci riguardo ad un interessamento della Fiorentina per Nicolas Valentini. Il centrale classe 2001 del Boca Juniors, ...Secondo Todofichajes, la Fiorentina monitora il mercato argentino per il difensore del futuro: piace Nicolas Valentini, 22enne del Boca Juniors. Il valore ...In un’intervista con Espn, Leandro Paredes, centrocampista della Roma, ha discusso del suo destino e oltre: “Ho avuto una conversazione con Riquelme, sicuramente arriverà il momento in cui tornerò al ...