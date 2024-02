Blitz agli Uffizi | gli ambientalisti | “Chiediamo un fondo di 20 miliardi per le catastrofi climatiche”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Firenze, 13 febbraio 2024 – “Siamo tornati in azione perché è la cosa giusta da fare”. Così glidi Ultima Generazione commentano il lorodi Firenze, dove hanno attaccato fotografie relative all’alluvione di Campi Bisenzio. "Siamo tornati in azione – si legge nelle storie su Instagram di Ultima Generazione – per esigere unriparazione ai danni delle. Siamo tornati in azione nonostante le misure cautelari e il rischio di finire in carcere per averle violate”. Tra glideloggi a Firenze c’era anche Giordano Stefano Cavini Casalini, eco-militante di Empoli di 33 anni, che in un video spiega i motivi della protesta: “oggi ho scelto di entrare in azione ...