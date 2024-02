Blacks Colpo dell’anno OraSì Difesa da incubo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non è riuscita l’impresa all’al Taliercio di Mestre: i ragazzi di coach Bernardi sono stati sempre all’inseguimento della Gemini, arrivando a contatto diverse volte ma hanno poi dovuto cedere il passo alla squadra allenata dall’ex Cesare Ciocca. "Ci tengo a fare i complimenti a Mestre – commenta coach Bernardi –, hanno fatto una bella partita, hanno giocato bene, sono stati molto intensi. Noi abbiamo giocato molto bene a sprazzi, soprattutto nel terzo quarto quando siamo arrivati a contatto; in quel momento bisognava fare qualcosa di più per mettere la testa avanti ed invece abbiamo fatto un pessimo quarto periodo, dove abbiamo difeso malissimo, concedendo 32 punti. Se si vogliono vincere partite bisogna difendere e noi non l’abbiamo fatto, abbiamo provato ad alternare difese ma se non ti accoppi, non prendi rimbalzi e concedi tiri facili è difficile, anche ...