BigMama e il monologo a Le Iene | «Sono una donna che spacca | fa strano?»

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ecco ilintegrale di, reduce dal Festival di Sanremo, nel programma di Italia 1 LeÈ in onda ora, martedì 13 febbraio, a Leildella rapper e cantautrice italiana, a poche ore dalla fine del Festival di Sanremo che l’ha vista protagonista sul palco dell’Ariston. Ospite della sesta puntata dello show, nella prima serata di Italia 1,lancia un importante messaggio sociale rivolto a tutte le donne spronandole di non rimanere in silenzio, ma di far sentire forte la loro voce. Queste le sue parole: «Uno dei primi complimenti che ho ricevuto è stato: Sei una ragazzina, eppure hai scritto un pezzo che; ci ho messo un po’ a capire che fosse un complimento a metà. Era sempre così, mi dicevano che ...