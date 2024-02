Biden | Netanyahu è uno str**zo Inequivocabili le parole del Presidente americano | ormai esasperato dai capricci del collega israeliano

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 13 febbraio 2024) Come potete leggere, sia sul GDI, sia su qualsiasi agenzia di stampa nazionale e internazionale, i rapporti trae Bibi il macellaio sono arrivati al limite. Mentre la stampa italiana continua ostinata e contraria nel supporto della politica israeliana, gli Stati Uniti stanno per strappare il c