Biden | mai piegati a Putin Nato unita

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 13 febbraio 2024) 21.20 "Gli Stati Uniti non si piegano davanti a nessuno,figuriamoci davanti a". Lo ha detto Joealla Casa Bianca esortando il Congresso ad approvare la legge per gli aiuti all'Ucraina."Abbiamo unito la, non possiamo andarcene ora", ha avvertito il presidente Usa rivolgendosi ai repubblicani e ricordando che "la storia ci guarda". "Trump ha detto frasi scioccanti su, vergognose, anti-americane", ha attaccato. Ha accusato l'ex presidente di essersi "inchia un dittatore. Io non lo farò",ha assicurato.