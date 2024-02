Biden arrabbiato con Netanyahu

“La mia memoria è in pessimo stato che l’ho lasciata parlare”. Questa la risposta sarcastica di Joe Biden a Peter Doocy che gli aveva chiesto se la sua cattiva memoria gli impedirà di continuare a svo ...“La mia memoria è (talmente) in pessimo stato che l’ho lasciata parlare”. Questa la risposta sarcastica di Joe Biden a Peter Doocy che gli aveva chiesto se la sua cattiva memoria gli impedirà di conti ...Anche Joe Biden è apparso al Super Bowl in uno spot in cui si è sfogato sul caro vita e sulle conseguenze dell’inflazione.