Biathlon | startlist mass start femminile Mondiali 2024 | orario | programma | tv | streaming | italiane in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Domenica 18 febbraio si concluderanno a Nove Mesto Na Morave, in Repubblica Ceca, idi: la primadell’ultima giornata sarà la 12.5 kmdelle ore 14.15, che vedrà al via le 30 atlete che hanno ottenuto la qualificazione. L’Italia sarà rappresentata da due azzurre: Lisa Vittozzi, automaticamente qualificata allain quanto medagliata (avrebbe comunque partecipato facendo parte delle prime 15 della classifica generale di Coppa del Mondo), che avrà il pettorale 2, e Dorothea Wierer, qualificata grazie ai punti raccolti nella rassegna iridata, che partirà col 19. Samuela Comola, invece, è la prima delle riserve e dovrà sperare in una rinuncia (a patto che non arrivi da un’atleta francese) per prendere ...