Biathlon | Mondiali | oro Vittozzi nell' individuale femminile

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nove Mesto, 13 feb. (Adnkronos) - Altra medaglia per l'azzurra Lisaaididi Nove Mesto, in Repubblica Ceca. Questa volta è una medaglia d'oro per la sappadina, che si è impostaa prova, chiudendo i 15 km con il tempo di 40:02.9 e zero errori al poligono, mettendosi dietro la tedesca Janina Hettich-Walz, con un ritardo di 20.5, argento e la francese Julia Simon (+29.6), bronzo. È la prima medaglia d'oroin carriera aiper Lisa, che aveva vinto l'argento'inseguimento ed era salita sul gradino più alto di un podio iridato anche lo scorso anno insieme alle compagne di Nazionale della staffetta