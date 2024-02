Biathlon | Mondiali Nove Mesto 2024 Nell’individuale femminile l’Italia ha già un poker di medaglie

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Giro di boa per ididina Morave. L’ultima gara del lato di bolina, prima di veleggiare con il vento in poppa verso la conclusione, sarà l’Individuale. O 15 km, che dir si voglia. I più esperti conosceranno bene i motivi legati a questa doppia denominazione, cionondimeno è bene ricordarli a beneficio di chi si è avvicinato alla disciplina solo di recente. Fino alla metà degli anni ’70 questo era l’unico format riservato ai singoli. Pertanto usare il termine “Individuale” era sufficiente per distinguerlo dalla staffetta. Il nome poi non è mai cambiato nonostante la successiva nascita di sprint, inseguimento e mass start. Ecco perchè, in maniera gergale, si utilizza talvolta anche la definizione “quindici”, con riferimento al chilometraggio. Sta per essere ...