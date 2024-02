Biathlon | il palmares di Lisa Vittozzi | doppia cifra ai Mondiali! E alle Olimpiadi…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024)si è laureata Campionessa del Mondo nell’individuale, conquistando il suo secondo oro iridato in carriera dopo quello dello scorso anno nella staffetta femminile. La fuoriclasse sappadina si è imposta di forza a Nove Mesto, firmando un memorabile 20 su 20 al poligono e surclassando così l’intera concorrenza. Apoteosi totale per l’azzurra in terra, dopo l’argento messo al collo nell’inseguimento un paio di giorni fa.è così salita inai Mondiali: per dieci volte si è ritagliata un posto sul podio. Già ricordati i due ori, non vanno dimenticati quattro argenti e quattro bronzi in quasi dieci anni di onorata carriera (la prima gioia arrivò con la staffetta femminile nel 2015). Neldi...