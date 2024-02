Bezos trasloca a Miami dove risparmierà 600 milioni di tasse Ma lui spiega | “Mi sposto per stare più vicino ai miei genitori”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Prendi i soldi e scappa. A. Jeff, patron di Amazon, ha deciso di spola sua residenza da Seattle alla Florida. Sarà per il sole dei tropici oppure per i vantaggi fiscali che assicura il sunshine state? Considerando che il risparmio sarà di 600di dollari viene da pensare più alla seconda. Nel 2022 lo stato di Washington,si trova Seattle, ha introdotto infatti una nuova imposta del 7% sulle plusvalenze sulle vendite di azioni o obbligazioni superiori a 250mila dollari. Tassa molto contestata dai miliardari locali capitanati da Bill Gates che però. pubblicamente, non perde occasione di dirsi preoccupato per l’inverosimile aumento delle diseguaglianze. Qualche anno fa il “collega” Elon Musk aveva deciso di spola sua residenza dalla California al Texas ...