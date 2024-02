Bergamo | crescono gli incidenti mortali sul lavoro | da 17 a 22

(Di martedì 13 febbraio 2024) PATRONATO ACLI. I dati relativi al 2023 e resi noti dall’Inail dimostrano come nella nostra provincia sia in controtendenza rispetto alla media nazionale e crescano non solo gli, ma anche infortuni e malattie professionali.

Nel corso del 2023, 22 persone hanno perso la vita sul luogo di lavoro in provincia di Bergamo, registrando anche in questo caso un aumento rispetto al periodo gennaio-dicembre 2022, dove si erano ...L’Atalanta ha in casa un nuovo ’’ragazzo d’oro’’ dopo Hojlund. L’esplosione di Charles De Ketelaere, dieci gol e sette assist in questa prima metà di stagione in tutte le tre competizioni, sei gol e s ...(Agenzia Vista) Roma, 13 febbraio 2024 Il vicesegretario di Azione Ettore Rosato ha commentato in piazza Montecitorio gli emendamenti della Lega sul terzo mandato dei sindaci e di fratelli d italia ...