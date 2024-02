Benzema-Al Ittihad | ancora tensione | l’ex Pallone d’Oro fuori dai convocati della Champions asiatica

Karim Benzema è ritornato a parlare via social dopo un silenzio lunghissimo. E le sue parole appaiono come la conferma di non voler cedere a ... (fanpage)

L'Al-Ittihad di Gedda ha escluso Karim Benzema dalla lista dei convocati per l'andata degli ottavi di finale della Champions League asiatica, nella quale affronterà il Navbahor Namangan. Dopo il ...Dopo mesi da separati in casa, l’Al Ittihad e Karim Benzema sembrano aver appianato le divergenze ...Il club saudita placa le voci del possibile addio di Benzema: il francese si allena con i compagni ed è pronto per il ritorno in campo. Il caso dunque sembra definitivamente rientrato ed il club, ...