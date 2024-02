Benevento 5 | Coppa Italia | c’è la Roma al PalaTedeschi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMartedì diper il GG Team Wear5. La squadra di Andrea Centonze, questa sera alle 20, affronterà laper i quarti di finale, in gara unica, ultimo step prima delle Final Four. Gianluigi Squilletti (Campobasso) e Denis Prekaj (Treviglio) saranno gli arbitri dell’incontro, Liberato Schettino (Castellammare di Stabia) il crono. “Laè una squadra forte, avendola già affrontata due volte in campionato e non essendo riusciti mai a batterla ne siamo consapevoli – dice Nicola Arvonio.- Per vincere bisognerà stare concentrati per tutta la partita e fare attenzione ai minimi dettagli che in gare come questa fanno la differenze. Insidie? Sono tante. Dobbiamo restare tranquilli ed ordinati in ogni momento della gara, solo così possiamo evitare ...