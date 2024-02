Bellusco | Carnevale pericoloso | maxi sequestro all’emporio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024), 13 febbraio 2024 – La guardia di Finanza di Monza e della Brianza. In vista dell’approssimarsi delle feste di, in coerenza con il piano straordinario di controllo del territorio varato dalla Prefettura di Monza e della Brianza, hanno ulteriormente intensificato l’azione di contrasto all’importazione e alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. I controlli delle fiamme gialle sono stati fatti nelle zone del capoluogo monzese e dell’hinterland risultate maggiormente esposte sotto il versante della sicurezza percepita da parte della cittadinanza. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno eseguito un controllo in un unemporio di, ove sono stati rinvenuti circa 76mila giocattoli e ...