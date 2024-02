Bella e – si spera – veloce | svelata la nuova Ferrari SF-24 | muso più corto | addio nero e il ritorno del giallo Modena

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024)lo è sicuramente, lanza è anche di vederlain pista, conquistando più di una vittoria in stagione. Obiettivo: impensierire il più possibile una Red Bull difficilissima da battere, almeno non prima del cambio di regolamento-motori che farà il suo ingresso nel 2026. È stataall’ora di pranzo laSF-24, la terza vettura a effetto-suolo legata allagenerazione introdotta due anni fa dalla Formula 1. Un’auto che è stata stravolta per il 95% rispetto alla SF-23 che corse lo scorso mondiale, come aveva annunciato alla fine della scorsa stagione il team principal Frédéric Vasseur. Le novità estetiche: le linee “” mancavano dal 1968 – Se si guarda alle novità estetiche, scompaiono molti ...