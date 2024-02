Beatrice Luzzi e Vittorio ai ferri corti | un nuovo confronto sancisce la fine dell’amicizia VIDEO

Beatrice Luzzi è costantemente al centro dell’attenzione per via di brutti malintesi sollevati dagli altri concorrenti del Grande Fratello . Nel ... (blogtivvu)

Nella puntata del 12 febbraio del Grande Fratello, Fiordaliso è torna ta nella Casa per rivedere i concorrenti, dopo aver scelto di uscire la ... (fanpage)

Beatrice Luzzi ha ricevuto una bellissima sorpresa da parte di Fiordaliso ed è scoppia ta in lacrime . Il video L'articolo Fiordaliso torna al GF per ... (novella2000)

Nella puntata del 12 febbraio del Grande Fratello, i due concorrenti si sono trovati faccia a faccia per parlare del loro rapporto, che nell'ultima ... (fanpage)

Grande Fratello, acceso confronto tra i due concorrenti dopo giorni di incomprensioni Stasera Alfonso Signorini ha chiamato in mystery room Beatrice Luzzi ...L'atmosfera è carica di tensione nella Casa del Grande Fratello in vista del televoto, con quattro concorrenti che sono in attesa del verdetto: Federico Massaro, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi e ...Le pagelle della puntata del Grande Fratello di lunedì 12 febbraio raccontano di un reality show sempre più stanco che si sta ormai trascinando verso il nulla spinto. Inevitabile questa settimana ...