Beatrice Luzzi diventa la più nominata nella storia del Grande Fratello

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nuovo record per: l'attricela concorrente piùdelL'articolo proviene da Novella 2000.

Nella puntata del 12 febbraio del Grande Fratello, i due concorrenti si sono trovati faccia a faccia per parlare del loro rapporto, che nell'ultima ... (fanpage)

dopo l'eliminazione di Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi sbotta contro alcuni compagni e scoppia la lite in diretta L'articolo Beatrice Luzzi sbotta ... (novella2000)

Ieri sera è andata in onda la trentacinquesima puntata del Grande Fratello , durante la quale a sorpresa a lasciare la Casa è stato Vittorio Menozzi . ... (isaechia)

Ieri sera, durante la trentacinquesima puntata del Grande Fratello , è andato in onda un acceso scontro tra Beatrice Luzzi , Perla Vatiero e Anita ... (isaechia)

Al GF, Beatrice Luzzi si è infuriata per l'eliminazione di Vittorio Menozzi e per le accuse dei concorrenti: un video sbugiarda Perla Vatiero.Grande Fratello ieri sera: Vittorio Menozzi eliminato a sorpresa, la reazione di Beatrice Luzzi e il filmato che incastra Perla!L'ex concorrente è rientrata nella casa per rivedere i concorrenti. Ma qualcosa nella performance è andato storto.