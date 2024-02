“Beatrice ce l’ha fatta | ragazzi” Ed è il caos al Grande Fratello | il video che incastra la concorrente

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 13 febbraio 2024) Eliminato Vittorio Menozzi dal. Nella nuova puntata del reality show di Canale 5, tornato in diretta lunedì 12 febbraio 2024, contro ogni pronostico è uscito il modello per volere del pubblico. Il verdetto ha generatoe malumori in Casa, anche perché è stato fatto fuori uno dei veterani di questa edizione che in questi mesi ha legato molto con diversi gieffini. Si è scontrato al televoto con Stefano Miele,Luzzi e Federico Massaro e a risultare la più votata è stata ancora una volta l’attrice con 30% dei voti. Poi Federico Massaro con il 29% dei voti, Stefano Miele con il 21% dei voti e infine Vittorio con il 20% dei voti che quindi ha dovuto lasciare la casa. Ma subito dopo il verdetto comunicato da Alfonso Signorini, alcuni telespettatori attentissimi che guardavano la diretta su ...