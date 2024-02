Bayern Monaco Neuer | «Sbagliato sottovalutare la Lazio»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Le parole di Manuel, portiere del, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con laManuelha così parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra. LE CONDIZIONI – «Il mio ginocchio sta bene, ho avuto dei problemi ma mi sono allenato lo stesso. Sono piuttosto ottimista, non abbiamo digerito la sconfitta con il Leverkusen. Per settimane abbiamo aspettato questa partita, la disfatta ci ha lasciato delusione. Ne abbiamo parlato, anche con il nostro allenatore. Ora vogliamo raggiungere i quarti di finale. Vogliamo affrontare al meglio queste due partite. Come portiere devo essere più flessibile. Con una difesa a quattro siamo più consolidati, dobbiamo essere ...