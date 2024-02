Battisti PD | Ok a bonus psicologo per giovani 6-26 anni

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Il Consiglio regionale ha approvato un mio ordine del giorno che conferma, per il Lazio, la continuità dello strumento dei buoni servizio per il sostegno delle spese per l’assistenza psicologica a favore dinella fascia di età dai 6 ai 26compiuti. Uno strumento assolutamente necessario, che segue quanto stabilito dalla delibera del febbraio 2022 durante l’amministrazione Zingaretti, per un piano di interventi per la tutela della salute mentale e per la prevenzione del disagio psichico dei. Il certificato aumento di situazioni di disagio, aggravato ulteriormente durante la pandemia, ha evidenziato, infatti, la necessità di rendere strutturale l’erogazione dei buoni. Un risultato di cui sono molto orgogliosa”. Così in una nota Sara, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio. ...