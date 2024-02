Batman | Milo Ventimiglia si definisce “troppo giovane” per interpretarlo nel DCU

(Di martedì 13 febbraio 2024)ha risposto alle voci che lo vorrebbero come nuovonel DCU, dichiarando di sentirsiper interpretare il Crociato Incappucciato sotto la guida di James Gunn. Come sappiamo, l’attore aveva fatto il provino per Thedi Matt Reeves ed era stato rifiutato per la ragione opposta: gli avevano detto che eravecchio per il ruolo poi andato a Robert Pattinson. Attualmente, The Brave and the Bold è in fase di lavorazione presso i DC Studios, e si sta cercando un nuovo attore che interpreterànel DCU. Parlando di questa possibilità con ComicBook.com,si è già tirato fuori dalla corsa, convinto che se ci provasse questa volta gli verrebbe detto che è...

Quando aveva fatto il provino per The Batman, Milo Ventimiglia era troppo vecchio. Ma per il nuovo Uomo Pipistrello dei Dc Studios pensa di essere troppo ...L'ex star di This is Us Milo Ventimiglia si è tirato fuori dalla corsa al cast di Batman: The Brave & the Bold, uno dei prossimi progetti del DC Universe.Read Milo Ventimiglia's take on the possibility of a Heroes revival and his thoughts on not auditioning for the Batman role. Find out why he expressed skepticism about a Heroes reboot and his optimism ...