“Basta odio” il video di Geolier in difesa di Angelina Mango

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dopo la sua avventura sanremese,è tornato a Napoli: ad attenderlo una folla festante, come testimoniato da diversigirati sui social proprio in questi giorni. Non solo festeggiamenti, però: tra i numerosi fan presenti in piazza sotto al balcone del rapper, qualcuno avrebbe anche intonato dei cori contro, arrivata al primo posto sopra anella classifica finale del festival. Mischiandosi allo slogan “Chi non salta juventino è”, infatti, alcuni supporter di, al secolo Emanuele Palumbo, avrebbero cantato: “Chi non saltaè”. Una frase rivolta alla vincitrice che non è sfuggita a molti fan, e dalla quale il rapper ha preso le distanze in unpubblicato su Instagram. Alcuni utenti del web, infatti, ...