Basket | Parigi 2024 | svelata la data del sorteggio dei gironi maschili e femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si terrà il 19 marzo (martedì) ildei giorni dei due tornei olimpici diche si giocheranno anella prossima estate. Lo ha comunicato la FIBA. La sede sarà la Patrick Baumann House ofball di Mies, in Svizzera, alle 19:00 del giorno indicato. A presidiare le operazioni ci saranno due illustri personalità: in campo maschile Carmelo Anthony, leggenda NBA nonché giocatore da tre ori e un bronzo a cinque cerchi tra il 2004 e il 2016. In campo femminile, invece, c’è Penny Taylor, australiana d’argento nel 2004 e nel 2008. Per quel che riguarda il torneo maschile, si conoscono al momento 8 squadre: Francia (Paese ospitante), Sud Sudan, Canada, USA, Giappone, Germania, Serbia e Australia (tutti dai Mondiali). I restanti quattro arriveranno dai Preolimpici di Valencia (Spagna), Riga (Lettonia), ...