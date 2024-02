Basket divisione 1 Scirea | triple a raffica | stende Cesena nel derby

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arriva un altro brillante successo per il Gaetanoche vince 92-85 (parziali 21-24; 38-43; 71-65) nelcontro, consolidando la propria posizione a centro classifica. In avvio sono iti a partire meglio, guidati dalle scorribande del duo Santoro-Panzavolta, mentre locerca di restare in scia, appoggiandosi su un buon Bessan. Nella ripresa arriva la riscossa dei bianconeri che, guidati da un ispirato Marcello Spagnoli, mettono a segno una serie di: i 33 punti segnati nel terzo quarto dai ragazzi di coach Solfrizzi svoltano il match.incappa in tecnici ed espulsioni. Così locontrolla sempre il match, conquistando una vittoria importante, che ne conferma la crescita. Il tabellino: Poggi 12, Sovera 15, ...