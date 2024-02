Basket - C femminile Bieffe già ai play-off Traguardo centrato con tre giornate d’anticipo

Si sono disputati in questo fine settimana i quattro Preolimpici di Basket femminile , che si sono dipanati tra le località di Xi’an, in Cina, ... (oasport)

Terzo successo consecutivo per l’Alberti e Santi che nella seconda giornata di andata del girone rosso della serie B femminile sconfigge Scandiano con il punteggio di 79 a 47, in una gara sempre condo ...Tutta la Coppa Italia di basket sarà trasmessa gratuitamente. La Final Eight di Serie A maschile e la Final Four di Serie A femminile in programma a Torino saranno visibili gratis da tutti. La Final E ...Il 1° turno della seconda fase del campionato di serie C di basket femminile ha regalato emozioni e vittorie alle due squadre lariane impegnate nel girone Gold mentre solo sconfitte nel girone Silver.