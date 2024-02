Basket | al via le Final Eight di Coppa Italia 2024 a Torino

(Di martedì 13 febbraio 2024) Iniziano domani, mercoledì 14 febbraio, ledidiall’Inalpi Arena di. Tra domani e giovedì si disputeranno i quarti die che qualificheranno le quattro vincitrici alle semii di sabato. Tutte le partite si potranno vedere su Eurosport 1, Dazn e, in chiaro, su Dmax. Il primo appuntamento è domani, mercoledì 14 febbraio, alle 18 con l’EA7 Emporio Armani Milano che affronta la Dolomiti Energia Trento. I ragazzi di Ettore Messina arrivano alleforti di una scia di 6 vittorie consecutive, iniziate lo scorso 7 gennaio proprio a Trento contro la Dolomiti Energia. Di contro, invece, i trentini sono in un momento difficile, con 4 sconfitte negli ultimi 5 match di ...

