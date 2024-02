Barilla e Mulino Bianco selezionati dal Mimit tra i marchi iconici italiani

(Di martedì 13 febbraio 2024) (Adnkronos) – C’è anche il Gruppotra le eccellenze italiane selezionate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la mostra 'Identitalia – the iconic italian brands', organizzata in occasione dei 140 anni dell’Ufficio italiano brevetti e. La mostra, inaugurata il 13 febbraio alla presenza del Ministro Adolfo Urso, è allestita

La pasta, che Barilla produce dal 1877 ed è sinonimo di gusto e tradizione mediterranea in oltre 100 Paesi; e i prodotti bakery del Mulino Bianco, che dal 1975 è sinonimo per eccellenza dell’Italia a ...Lanciati per la prima volta nel 2021 dal brand leader della colazione degli italiani, oggi i pancake Mulino Bianco sono consumati da oltre 1 milione di famiglie3. Lo scorso anno sono state oltre 12 ...Milano, 12 feb. (askanews) – Nel 2023 i pancake, o in alternativa i preparati per farli a casa, sono stati acquistati da quasi 5 milioni di famiglie italiane. Un mercato che, secondo i dati Nielsen, l ...