Barilla e Mulino Bianco selezionati dal Mimit tra i marchi iconici italiani

(Adnkronos) – C’è anche il Gruppo Barilla tra le eccellenze italiane selezionate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la mostra ... (periodicodaily)

La mostra, inaugurata il 13 febbraio alla presenza del Ministro Adolfo Urso, è allestita a Roma, nelle sale di Palazzo Piacentini e sarà visitabile fino al 6 aprile. Gli spazi dedicati a Barilla ospit ...Lanciati per la prima volta nel 2021 dal brand leader della colazione degli italiani, oggi i pancake Mulino Bianco sono consumati da oltre 1 milione di famiglie3. Lo scorso anno sono state oltre 12 ...Milano, 12 feb. (askanews) – Nel 2023 i pancake, o in alternativa i preparati per farli a casa, sono stati acquistati da quasi 5 milioni di famiglie italiane. Un mercato che, secondo i dati Nielsen, l ...