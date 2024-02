Bari, UFFICIALE: Benali rinnova dopo il primo gol a due settimane dall'arrivo (Di martedì 13 febbraio 2024) Magic moment per Ahmad Benali al Bari. Il club pugliese (serie B) annuncia che il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 (con opzione... Leggi tutta la notizia su calciomercato (Di martedì 13 febbraio 2024) Magic moment per Ahmadal. Il club pugliese (serie B) annuncia che il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 (con opzione...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

" Ai microfoni di TMW Radio, Lorenzo Amoruso ha detto la sua sul Bari: "Che Iachini sia uno che sa dare la scossa è evidente, ha fatto almeno 4 promozioni dalla B alla A e importanti salvezze in massima ...

Ahmad Benali ha rinnovato il contratto con il Bari. La notizia, di fatto preannunciata dal calciatore nella conferenza stampa tenuta dopo la partita contro il Lecco, è adesso ufficiale.La piazza di Bari continua a protestare nei confronti della proprietà, ma intanto la famiglia De Laurentiis sta per dare ai tifosi una buona notizia. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, infatti, è so ...