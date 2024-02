Baraccopoli vicino ai binari | Intervenire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Baracche in legno e accampamenti di fortuna sono spuntati accanto aidella ferrovia della stazione di San Cristoforo, in piazza Tirana,alla futura fermata della M4. Lo segnalano Carlo Fidanza, parlamentare europeo di FdI, e il consigliere comunale Francesco Rocca. "Nell’area verde tra ie il Naviglio – spiegano in una nota – sono state costruite delle baracche con tanto di porte, finestre e camini funzionanti. Tra il fumo bianco che esce dai comignoli improvvisati e i panni stesi, è continuo il via vai di persone. Unadegna del terzo mondo e non consona a Milano. L’accampamento è costruito con materiali altamente infiammabili e al suo interno viene utilizzato il fuoco. Senza contare la pericolosità dovuta al continuo passaggio di treni. A questo si aggiunge anche la problematica ...