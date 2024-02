Bandecchi indagato per resistenza a pubblico ufficiale | “La prossima volta do una testata sui denti”

l’ex sindaco di Terni Stefano Bandecchi è tornato alla ribalta delle cronache. Questa volta è finito al centro di un altro scandalo per via dei ... (ildifforme)

Stefano Bandecchi indagato dopo le dimissioni da Sindaco di Terni per resistenza a pubblico ufficiale: quella rissa in Consiglio ...L'ex sindaco di Terni deve difendersi dalle accuse di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dei vigili urbani, per una rissa in Consiglio comunale ...La rivelazione del primo cittadino di Terni alla fine del consiglio comunale: "Me l’hanno notificata, ma non mi fido della magistratura". Mirino possibile sui fatti di agosto a palazzo Spada ...