Banche | nel 2023 chiuse 823 filiali | più di 3 300 Comuni rimasti senza

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di martedì 13 febbraio 2024) Secondo il centro studi della Fiba Cisl le persone che non possono accedere ai servizi bancari nel comune di residenza sono 4 milioni e 373mila, 362mila in più rispetto ad un anno fa. In Marche, Abruzzo e Lombardia la flessione più forte