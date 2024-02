Banche | avanza la desertificazione | il 41 | 5% dei Comuni non ha più sportelli

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il 41,5% deiitaliani, circa 3.300, non ha piùbancari sul suo territorio. Nel corso del 2023 sono stati 134 i“desertificati”. Lata negli ultimi anni con sempre maggiore rapidità: tra il 2015 e il 2023 il 13% deiitaliani ha visto chiudere l’ultima filiale. Una percentuale che potrebbe salire ulteriormente: icon un solo sportello sono infatti il 24% del totale. Lo sottolinea l’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio sullabancaria di First Cisl, che elabora i dati resi disponibili al 31 dicembre 2023 da Bankitalia e Istat. Nel 2023 in Italia hanno chiuso 826, a fine 2022 erano stati 677 (-3,9%). Un quarto del territorio nazionale, con una ...

