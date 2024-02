Bambini e aggressività | i consigli della psicologa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 13 febbraio 2024) Iaggressivi sono spesso oggetto di discussione fra mamme al parco o davanti a scuola, le quali si lamentano di quel di morsetto al braccio del proprio figlio o del gioco strappatogli di mano, dall’amico. Trovarsi di fronte ad un bambino/bambina che strattona, urla, si arrabbia, prevarica i coetanei con azioni o linguaggio, è assolutamente normale ed assai comune anche se, comprensibilmente, poco piacevole. Forse, alcune di noi, un bambino/bambina così lo abbiamo in casa e non sappiamo cosa fare. L’nei, soprattutto a causa del giudizio che ne consegue, va trattata con le pinze, in quanto sono tante le sfumature che dobbiamo cogliere prima di tirare le somme e di etichettare un amico di nostro figlio o nostro figlio stesso. Inon sono sempre consapevoli, come noi adulti, delle azioni ...