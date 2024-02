B maschile Buona prestazione ma non basta Zephyr sconfitta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Alto Canavese 3Mulattieri 0 (25-18; 25-14; 25-21) ALTO CANAVESE: Milano 2, Bosio 9, Campobasso 11, Matta, Pasteris 11, Romagnano 7, Teja 12, Pavan 1, libero Armando S. All. Specchia.MULATTIERI VALDIMAGRA: Zaccaria 1, Poggio 12, Bottaini 1, Calcagnini 5, Vescovi 8, Conti 4, Alderete 0, Fontona 1, liberi Rossini e Giannarelli; n.e Ruffo e Rossini. All. Delvecchio Arbitri: Poetto e Velli CUORGNÈ – Trasferta complicata per laMulattieri Valdimagra che incassa un netto 3-0 da un Alto Canavese sempre più ambizioso. Il risultato però non rende merito a quanto mostrato in campo dalla. "Abbiamo fatto una– commenta coach Delvecchio – anche se dal punteggio non si direbbe. La differenza di valori tecnici e fisici in campo, però, era ...