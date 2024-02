Avvisare tutti con un sms | dilaga la Dengue | l' allarme di Matteo Bassetti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Laè una malattia infettiva tropicale trasmessa da un tipo di zanzara che presenta con febbre, cefalea, dolore muscolare e articolare, oltre al caratteristico sfogo cutaneo simile a quello del morbillo. In alcuni casi si sviluppa una febbre emorragica pericolosa per la vita, con emorragie e perdita di liquidi, che può evolvere in shock circolatorio e morte. Per questo si guarda con attenzione quello che sta avvenendo in Brasile dove i casi dihanno superato quota mezzo milione e l'Argentina dove l'infezione trasmessa dalle zanzare è stata rilevata in oltre la metà delle province del Paese. I numeri sono allarmanti. Secondo gli ultimi dati diffusi dal ministero della Salute brasiliano, aggiornati al 12 febbraio, sono 512.353 i casi sospetti registrati nelle prime 6 settimane del 2024: quasi il quadruplo rispetto ai 128.842 dell'anno ...