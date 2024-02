Avere un chatbot in casa Come installare e provare Chat with RTX di Nvidia

L'IA generativa, oggi relegata all'online e gestita da grandi datacenter, punta a girare sui nostri PC, in locale. Con la tech demo Chat with RTX NVIDIA ci dà un assaggio di futuro, portando sul PC un ...Google ha recentemente lanciato un nuovo chatbot generativo AI chiamato Gemini, che potrebbe però conservare le nostre conversazioni private.Google cambia in 'Gemini' il nome del suo chatbot alimentato dall'intelligenza artificiale 'Bard' e lancia app stand-alone per Android.