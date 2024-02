Autostrada A1 | chiusura notturna del tratto Arezzo-Valdarno

ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 15 febbraio 2024 alle 6:00 di venerdì 16 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Arezzo e ...La stazione di Modena Sud sarà chiusa in modalità alternata in entrata e in uscita dalle 22 di mercoledì 14 febbraio alle 6 di giovedì 15 febbraio. L’intervento si è reso necessario per consentire i l ...Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l'area di servizio "Po ovest", situata ...e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i ...