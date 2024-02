Auto usata | guida all’acquisto | meglio un rivenditore privato o un concessionario? Quello che devi sapere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024) Vuoi comprare un’? Ecco tuttocheper scegliere tra. Comprare un’comporta un esborso di denaro notevole, coloro che possono permetterselo, di certo acquistano un veicolo nuovo a chilometro 0 ma non a tutti è possibile, specialmente in questo periodo di crisi economica. Vuoi un’? Fai attenzione alla scelta tra-cityrumors.itSono in tanti infatti ad optare per un’tanto che c’è una proposta al Governo per applicare come in Francia il leasing sociale. Le possibilità economiche ridotte ci spingono...