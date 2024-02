Auto si schianta sulle barriere | automobilista incastrato sul sedile tra guardrail e lamiere

Due persone sono morte in un grave incidente nel Sud-ovest della Florida che ha coinvolto un piccolo jet privato . Il mezzo ha tenta to di effettuare ... (fanpage)

11 febbraio 2024- Non trova tregua la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’azione quotidiana della Polizia di Stato ha condotto a 4 ... (ilfaroonline)

Una ragazza di 29 anni ha perso la vita nella notte in un terribile incidente stradale avvenuto in piazza Derna a Torino. La giovane si trovava a ... (today)

È morta a 29 anni , Alessandra Caboni, vittima di un drammatico incidente stradale successo questa mattina all’alba, 13 febbraio 2024, a Torino, in ... (thesocialpost)

Drammatiche le circostanze dell'incidente di stamane a Perca che emergono con il passare delle ore. Si è trattato di un tentato sequestro ...L'episodio si è verificato ieri sera in via Madonna della Croce, nella cittadina in provincia di Bari: un gruppo di ladri maldestri ha trainato fuori dal parcheggio una Mercedes, ma alla prima curva i ...Contromano a tutta velocità su viale Palmiro Togliatti. Un inseguimento al cardiopalma terminato con un incidente stradale e un arresto. La fuga è cominciata intorno alle 4:00 di stanotte quando una ...