Auto elettriche | per Hertz e Sixt “tengono poco il valore e hanno una manutenzione costasa”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Mentre le vendite difrenano, le grandi aziende di noleggio fanno retromarcia sullemobili a batteria: lo scorso ottobre era stataa ridimensionare i piani di elettrificazione della sua flotta a causa del rapido deprezzamento delle vettureusate – figlio della guerra al ribasso dei listini, portata avanti soprattutto da Tesla – e dei costi di, molto più alti del previsto. A fine 2021aveva annunciato un ordine per 100 mila Tesla, che sarebbero dovute entrare in servizio entro fine 2022: tuttavia, di quelle annunciate, solo 35 mila sono effettivamente entrate a far parte dell’offerta. Come scritto pocanzi, sulle decisioni dipesa soprattutto la perdita di ...

Non c’è tregua sul fronte del confronto tra Stellantis , il governo e i sindacati, nei giorni in cui scattano i primi piani di Cassa integrazione a ... (secoloditalia)

Mercedes festeggia un importante anniversario per il suo Marco Polo, e spiega come l'elettrificazione sarà la base anche per i futuri Camper ...Nel 2024 aumenteranno ancora le vendite di auto elettriche in tutto il mondo, con il traino cinese, mentre ci saranno maggiori incertezze per i costruttori europei e americani di veicoli, ricordando c ...Martedì, Chrysler ha svelato la sua visione dei prossimi prodotti con una concept car innovativa chiamata Chrysler Halcyon, nel tentativo di riacquistare ...