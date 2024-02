Auteri ha riacceso il ‘fuoco’ dei giallorossi | ora la squadra ha una sua identità

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA prescindere, come diceva Totò, dall’esito finale di questa stagione, un merito va già riconosciuto a mister: le partite si vincono e si perdono, dipende anche dagli episodi e dalla Dea Bendata, ma per avere qualche speranza di emergere serve lo spirito giusto che non si compra certo al supermercato. Il fuoco che arde in chi ha voglia di andare oltre i propri limiti nel calcio è qualcosa che solo pochi uomini sono capaci di accendere. In tale compito, don Gaetano da Floridia si sta rivelando il tassello che mancava per dare un senso ad una stagione che solo a dicembre stava assumendo le forme di un nuovo calice amaro da mandare giù, dopo lo sciagurato ritorno in Lega Pro. Fin dal suo primo giorno ‘l’pensiero’ è stato chiaro a tutti: prima ancora di parlare di schemi, condizione fisica e formazione è necessario ...