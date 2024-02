Aumenti a due cifre per alcuni prodotti di largo consumo

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 13 febbraio 2024) Continuano a registrare nel 2024a duei prezzi al dettaglio didi, mentre per altri beni e servizi il nuovo anno si è aperto all’insegna di una drastica riduzione dei listini, con effetti positivi per le tasche delle famiglie. Lo afferma il Codacons che ha rielaborato i dati Istat sull’inflazione di gennaio, analizzando le voci che registrano i rincari più pesanti e quelle che invece sono in forte deflazione. Gli alimentari continuano ad essere anche nel 2024 ipiù tartassati, con incrementi dei prezzi che, rispetto a gennaio dello scorso anno, raggiungono il 44,4% per l’olio d’oliva, il 18,3% per la verdura fresca, il 16,1% per le patate e il 13% per la frutta fresca. I biglietti aerei aumentano in media del 12,1% ...