Attanasio | prosciolti 2 dipendenti Pam

(Di martedì 13 febbraio 2024) 13.54 Il gup di Roma ha disposto il non luogo a procedere per idel Programma alimentare mondiale (Pam), agenzia Onu, coinvolti nell'indagine sull' uccisione dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca, e del carabiniere Vittorio Iacovacci. I due erano accusati di omicidio colposo, per l'organizzazione del viaggio, nel 2021, finito nell'agguato mortale. Si sono visti riconosciuti immunità diplomatica e difetto di giurisdizione. La Procura di Roma pronta a impugnare, per tutelare diritti vittime e famiglie